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Haberler Galeri Survivor'da finale kim kaldı? Yasin Obuz kimdir? Cemal Can Cansever kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir? İşte detaylar

Survivor'da finale kim kaldı? Yasin Obuz kimdir? Cemal Can Cansever kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir? İşte detaylar

Survivor dün ekrana gelen canlı yayınıyla yine nefes kesti. Bu akşam büyük final var. Ancak dün ekrana gelen bölümde finalistler belli oldu. Canlı yayın İstanbul'dan yapıldı. Survivor'da finale kim kaldı? Yasin Obuz kimdir? Cemal Can Cansever kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir?

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 09:47 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 09:56
Survivor'da finale kim kaldı? Yasin Obuz kimdir? Cemal Can Cansever kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir? İşte detaylar

Survivor 2020'de büyük finale kalan isimler belli oldu. Galataport'ta düzenlenen Survivor'da canlı yayında Barış, Cemal Can ve Yasin isimleri finale kalmak için yarıştı. En fazla SMS'i alan Barış ve Cemal Can finale kaldı.

GALATAPORT NEREDE?

Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yapıyor. Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.

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Survivor'da finale kim kaldı? Yasin Obuz kimdir? Cemal Can Cansever kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir? İşte detaylar

Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul'un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.

Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.

Survivor'da finale kim kaldı? Yasin Obuz kimdir? Cemal Can Cansever kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir? İşte detaylar

BARIŞ YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"Survivor'a gelmemde doğru zamanın olduğunu düşündüm. Beyaz Show ve Survivor hayalimdi. İlk geldiğimde ünlüler takımına aldınız. Birkaç dizide oynamış birey olarak çok hak etmesem bile beni oraya koydunuz. Herkesin emeği eşit. Pes etmemeye çalıştım genç arkadaşlarıma bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana."

Survivor'da finale kim kaldı? Yasin Obuz kimdir? Cemal Can Cansever kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir? İşte detaylar

CEMAL CAN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"İddialı sözlerden hep kaçındım. Survivor dendiği zaman belki daha sert birileri göz önüne geliyor. Ön yargıları kırdıysam ne mutlu bana. Kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Kalbini kırdığım varsa hakkını helal etsin. Sonuç ne olursa olsun hakkımda hayırlısı olacak. Takdir halkın."

Survivor'da finale kim kaldı? Yasin Obuz kimdir? Cemal Can Cansever kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir? İşte detaylar

YASİN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"Survivor'dan ben değil biz duygusuyla hareket ettim. Bir şey dağıtırken kimsenin hakkını yememeye çalıştım. Arkadaşlarım bana adalet konusunda güven duydu. Bana danışıyordu ben de kendimi adaleti sağlamaya çalışırken olayların içinde buluyordum. 20 kilo vermişim Survivor'da. Beraber ağladık beraber sevindik. Bugün buradayız hepimizin hakkında hayırlısı."

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