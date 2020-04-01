Survivor'da kim elendi? 31 Mart Salı Survivor eleme heyecanı

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu. Bu hafta yapılan SMS (kısa mesaj) oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak belirledi.