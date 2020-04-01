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Survivor'da kim elendi? 31 Mart Salı Survivor eleme heyecanı
Survivor'dan dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayları olan Yasin, Yunus Emre ve Burak'tan hangisi adaya veda etti merak ediliyor. İşte 31 Mart Salı Survivor'dan elenen kişi...
Giriş Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 10:44Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 10:44
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Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasına giren Yasin, Yunus Emre ve Burak'tan hangisi adaya veda etti? İşte 31 Mart Salı Survivor'dan elenen kişi...
Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Yunus Emre olmuştu.
Survivor'da eleme heyecanından önce yarışmacılar iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yakınları ile iletişim kurmak için mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanmak için performans sergiledi.
Heyecanlı anların ardından Survivor'da bu hafta iletişim ödülünü ünlüler takımı kazandı.
Ödüle kavuşan yarışmacılar, yakınları ile kurdukları temas sonrası yarışmaya motive oldu.
Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu. Bu hafta yapılan SMS (kısa mesaj) oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak belirledi.
Survivor'da elemeye kalan Yasin, Burak ve Yunus Emre arasında sms oylamasında en az oyu alan isim ise Burak oldu.
31 Mart Salı akşamı Burak bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.