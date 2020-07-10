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Haberler Galeri Survivor'da kim elendi? Son dörde kim kaldı? Finalistler belli oldu mu?

Survivor'da kim elendi? Son dörde kim kaldı? Finalistler belli oldu mu?

Survivor'ın finaline çok az bir zaman kaldı. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu yarışmada, dün ekrana gelen bölüm yine nefes kesti. Peki, Survivor'da kim elendi? Son dörde kim kaldı? Finalistler belli oldu mu? İşte yarışmaya dair ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 11:13 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 11:29
Survivor'da kim elendi? Son dörde kim kaldı? Finalistler belli oldu mu?

Survivor'ın 9 temmuzda yayınlanan 131. bölümünde bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Ön elemede karşı karşıya gelen Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu. Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda ise kazananı 5-3 skor ile Berkan oldu.

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Survivor'da kim elendi? Son dörde kim kaldı? Finalistler belli oldu mu?

Dokunulmazlığı kazanan Berkan, ada konseyinde Cemal Can'ı eleme adayı olarak belirledi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu. Böylece Survivor 2020 final dörtlüsü Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.

ELENEN ELİF'İN İLK SÖZLERİ

Sakin kişiliğiye ilk günden bu yana mücadelesini sürdüren Elif, veda konuşmasında duygusal ifadeler kullandı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Elif, "Survivor'ı hayatımın yansıması olarak gördüm her zaman. Hayatıma dokunduğunuz için teşekkür ederim. Çok güzel bir serüvendi benim için. İnsan korkularıyla ve inandıklarıyla yaşar. Ben de korkularımla yüzleşip mücadele etmeye çalıştım ve inandıklarımın peşinden koştum. Hak yemeden, kalp kırmadan mücadele etmeye çalıştım. Hikayeme çok güzel anılar yazdım. Ailemi ve eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. İyi ki bu insanları tanımışım buraya ilk gelen arkadaşımdan son arkadaşıma kadar herkesi seviyorum" dedi.

Survivor'da kim elendi? Son dörde kim kaldı? Finalistler belli oldu mu?

Elif YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Survivor'da kim elendi? Son dörde kim kaldı? Finalistler belli oldu mu?

ÇARŞAMBA YAŞANANLAR

Sercan Yıldırım'ın elenmesinin ardından Survivor'ın 130. bölümü zorlu bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu. 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununda Elif ile karşılaşan Barış 3-1 lik skorla dokunulmazlık finalinin ilk ismi oldu. Cemal Can ve Berkan'ın mücadelesi ise nefesleri kesti. İlk 2 oyunu Cemal can kazanırken 3. oyunu Berkan kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Oynanan uzatma oyununu da Cemal Can kazandı ve dokunulmazlık oyunu finalinde Barış'ın rakibi Cemal Can oldu.

Survivor'da kim elendi? Son dörde kim kaldı? Finalistler belli oldu mu?

Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu. Dokunulmazlık zırhını kazanan Cemal Can ada konseyinde eleme adayı olarak Elif'in ismini söylemişti.

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