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Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı o ismi son kez uyardı
Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı o ismi son kez uyardı
Survıvor yarışmasında kavga eksik olmuyor. Gönüllüler takımında yer alan Yasin Obuz, sorun çıkarmaya devam ediyor. Obuz, oyun sırasında sinirlenerek arkadaşlarına matara fırlattı. Matara Ardahan'ın kafasına çarpınca ortalık karıştı. Türkiye'de bulunan Acun Ilıcalı, yarışmaya bağlanarak Yasin Obuz'u son kez uyardı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:49
Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:00
Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı o ismi son kez uyardı
Survivor'da yeni dönem geçtiğimiz hafta başlamıştı. Sercan ve Cemal Can'ı kaptanlığındaki takımlar dün yeni kaptanlık seçimi için karşı karşıya geldi.
MATARAYI FIRLATTI
Yarışın kazananı Cemal Can ve Ardahan oldu. Oyun sırasında sinirlenen Yasin, elindeki matarayı arkadaşlarına fırlattı. Cemal Can'ı sıyıran matara, Ardahan'ın kafasına çarptı. Ardahan'a doktor Metin Kuş müdahale etti.
Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı o ismi son kez uyardı
SERT SÖZLER
Bu olaydan sonra ikili arasındaki tansiyon yükseldi. Yasin, takım arkadaşının üstüne yürüdü. Birbirlerine sert sözler söyleyen ikiliye Berkan ve Sercan müdahale etti.
Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı o ismi son kez uyardı
TÜRKİYE'DEN BAĞLANDI
Acun Ilıcalı yaşanan kavgaya seyirci kalmadı. Türkiye'den Dominik'e bağlanan Ilıcalı, kaptanlık konseyinde Yasin ile ilgili kararını açıkladı.
Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı o ismi son kez uyardı
PROBLEM YAŞAMADIĞIN YARIŞMACI KALMADI
Survivor'ın ilk gününden beri Yasin'in tüm yarışmacılarla sorun yaşadığına dikkat çeken Ilıcalı şunları söyledi:
"Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun."
Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı o ismi son kez uyardı
OLAYLARDA HEP SEN VARSIN
"İki hafta önce Evrim'e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra 'Döverim seni' diye Sercan'a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can'ın kafasını sıyırdı, Ardahan'a denk geldi. Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın"