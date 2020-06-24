Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları gösterdi!

Ada konseyinde konuşan Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" dedi. Haliyle notlarda ne yazdığı da merak edildi.