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Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları gösterdi!
Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları gösterdi!
Suvivor'da Nisa ve Sercan arasındaki sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün yapılan konseyde Sercan'ın Nisa'nın adını vermesi ortalığı iyice kızştırdı. Sercan, Nisa'nın 'Benden intikam alıyor' sözlerine karşılık olarak, kendisine yazılan doğum günü notlarını gösterdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:20
Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:47
Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları gösterdi!
Survivor'a bu hafta Sercan ve Nisa arasındaki polemik damga vurdu.
Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları gösterdi!
Yarışların bireysele dönmesiyle oynanan dokunulmazlık oyunlarının 2. ayağını Sercan kazandı. Kural gereği pota için bir isim söylemesi gereken Sercan, Nisa'nın adını verdi.
Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları gösterdi!
'SERCAN İNTİKAM ALDI'
Sercan'ın isim söylerken "Evrim'le çekişmeleri eleme potasında da devam etsin" açıklamasından tatmin olmayan Nisa'nın " Bekliyordum, Sercan benden intikam aldı" demesi ortalığı karıştırdı.
Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları gösterdi!
Bu duruma içerleyen Sercan Yıldırım, Elif ve Evrim'le adada konuşurken, kendisinde Nisa'dan gelen notlar olduğunu ve akşamki konseyde bu konuyu dile getireceğini söyledi.
Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları gösterdi!
Ada konseyinde konuşan Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" dedi. Haliyle notlarda ne yazdığı da merak edildi.