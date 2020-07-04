Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!

İlerleyen günlerde büyük sürprizlerin olacağını ve son haftanın inanılmaz geçeceğini vurgulayan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2020' büyük finalinin 13-14 Temmuz'da, İstanbul'da yapılacağını açıkladı.



"Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak. "Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak."