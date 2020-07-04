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Haberler Galeri Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!

Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında sona çok az kaldı. Seyirciyi ekran başına kilitleyen yarışmada, iletişim ödülü oyunu sırasında Elif Gören sakatlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 16:11
Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!
Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2020'nin 125'inci bölümüne, kırmızı takım yarışmacılarından Elif Yıldırım Gören'in sakatlığı damga vurdu.

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Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!
Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!

Daha önce yaşadığı sakatlığı nükseden ve büyük acı yaşayan Elif, iletişim oyunu sırasında korku yolu anlar yaşandı.

Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!
Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!

Kasığındaki şiddetli ağrı nedeniyle yürümekte zorlanan Elif'e, Survivor doktoru Ulaş Köksal müdahale etti. Başarılı yarışmacının oyuna devam edemeyeceği açıklandı.

Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!
Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!

Oyunu yarıda bırakan Survivor Elif, "Önceki çamur oyununda kasığımda gerilme hissetmiştim. İlk oyunda tekrar oldu ancak devam etti ve ağrım artmaya başladı. Performansımı da etkiledi. Daha fazla devam edemedim. Doktorumuzla karar verdik ve hastaneye gideceğiz" dedi.

Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!
Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!


Survivor Elif, Doktor Ulaş Köksal ile birlikte ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!
Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!

30 yaşındaki Survivor Elif Yıldırım Gören'in, sakatlığının durumu ve Survivor akıbeti yeni bölümde ortaya çıkacak.

Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!
Survivor'da şok! O isim hastaneye kaldırıldı!

İlerleyen günlerde büyük sürprizlerin olacağını ve son haftanın inanılmaz geçeceğini vurgulayan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2020' büyük finalinin 13-14 Temmuz'da, İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

"Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak. "Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak."

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