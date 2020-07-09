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Survivor'da sona az kaldı! Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da sona az kaldı. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu yarışma, yeni bölümünde de nefes kesti. 5 kişinin kaldığı yarışmada yeni eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 11:05 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





