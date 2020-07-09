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Survivor'da sona az kaldı! Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?
Survivor'da sona az kaldı. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu yarışma, yeni bölümünde de nefes kesti. 5 kişinin kaldığı yarışmada yeni eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 11:05Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 11:15
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Survivor'da sona az kaldı! Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?
Sercan Yıldırım'ın elenmesinin ardından Survivor'ın 130. bölümü zorlu bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu. 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununda Elif ile karşılaşan Barış 3-1 lik skorla dokunulmazlık finalinin ilk ismi oldu. Cemal Can ve Berkan'ın mücadelesi ise nefesleri kesti.
Survivor'da sona az kaldı! Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?
İlk 2 oyunu Cemal can kazanırken 3. oyunu Berkan kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Oynanan uzatma oyununu da Cemal Can kazandı ve dokunulmazlık oyunu finalinde Barış'ın rakibi Cemal Can oldu.
Survivor'da sona az kaldı! Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?
Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu. Dokunulmazlık zırhını kazanan Cemal Can ada konseyinde eleme adayı olarak Elif'in ismini söyledi. Böylece son eleme haftasının ilk adayı Elif oldu.
Survivor'da sona az kaldı! Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?
Yarışmada Sercan'ın elenmesiyle birlikte Elif, Yasin, Cemal Can, Barış ve Berkan kaldı.
Survivor'da sona az kaldı! Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?