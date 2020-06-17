Survivor'da yeni dönem başladı, detaylar belli oldu!
Survivor'da sona yaklaşırken, yeni bir döneme girildi. Çeyrek final heyecanının başlamasıyla birlikte, yarışmanın kuralları da yeniden değişti. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yeni düzeni ve eleme sistemini anlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:07Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:20
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Survivor'da yeni dönem başladı, detaylar belli oldu!
Şubat ayından beri izleyici karşısına çıkan Survivor 2020'de adım adım sona geliniyor. 16 Haziran Salı akşamı yaşanan eleme konseyi sonrası Survivor'ın kuralları da yeniden değişti.
Survivor'da yeni dönem başladı, detaylar belli oldu!
'Ünlüler Gönüllüler' formatının sona erdiği yarışmaya veda eden son isim, mavi takımdan Sadık Ardahan Uzkanbaş oldu.
Survivor'da yeni dönem başladı, detaylar belli oldu!
"YAZIKLAR OLSUN"
İletişim oyunu öncesi avantaj için parkura çıkan mavi takımdan Evrim Keklik, Yasin Obuz'un rehberliğinde sayı alabilmek için mücadele etti. Yarışın ortalarında Evrim takılarak yere düştü, Yasin ise gülme krizine girdi. Bitiş çizgisine gelen Evrim, takım arkadaşına "Yazıklar olsun sana" diyerek tepki gösterdi.
Survivor'da yeni dönem başladı, detaylar belli oldu!
YENİ SİSTEMİ ANLATTI
Eleme konseyi için Türkiye'den Dominik'e bağlanan Acun Ilıcalı, elenen isimden önce Survivor'daki yeni dönemi anlattı.
Survivor'da yeni dönem başladı, detaylar belli oldu!
"Bundan sonra her yarışmacı bireysel mücadele edecek. Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleşecek konseylerde toplu SMS oylaması yapılacak, bu oylama finale kadar geçerli olacak."