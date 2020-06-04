Survivor'da yeni dönem başladı! Takım kaptanları kim oldu? Hangi takımda hangi isim yer alıyor? İşte detaylar...

Dominik'te yeni takımların belirleneceği konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Bütün sezon boyunca en gerilimsiz konsey benim için bu. Aday çıkmayacak, eleme yok, acil durum konseyi değil.Her açıdan değerli bir konsey. Şu an karşımda birbirinden değerli 10 yarışmacı var, kırmızı ve mavi takım olarak mücadele edeceksiniz" dedi ve sözü seçimler için takım kaptanlarına verdi. Sercan ve Cemal Can'ın seçimleri sonrası takımlar şöyle oluştu.