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Haberler Galeri Survivor'da yeni dönem başladı! Takım kaptanları kim oldu? Hangi takımda hangi isim yer alıyor? İşte detaylar...

Survivor'da yeni dönem başladı! Takım kaptanları kim oldu? Hangi takımda hangi isim yer alıyor? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında yeni düzenlemeye gidildi. Ünlülerin dağılmasıyla birlikte yeniden takımlar oluşturuldu. Oluşturulan Takımlara da yeni kaptanlar seçildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4 Haziran 2020 Perşembe 15:13 Güncelleme Tarihi: 4 Haziran 2020 Perşembe 15:18
Survivor'da yeni dönem başladı! Takım kaptanları kim oldu? Hangi takımda hangi isim yer alıyor? İşte detaylar...

Survivor 2020'nin 96. bölümünde ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Nefes kesen oyunu Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu.

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Survivor'da yeni dönem başladı! Takım kaptanları kim oldu? Hangi takımda hangi isim yer alıyor? İşte detaylar...

Kaptanlık yarışında Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu. Diğer kaptanlık yarışında ise Barış ile Sercan karşı karşıya geldi. Kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu.

Survivor'da yeni dönem başladı! Takım kaptanları kim oldu? Hangi takımda hangi isim yer alıyor? İşte detaylar...

Bu sonuçla yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu. Daha sonra Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu.

Survivor'da yeni dönem başladı! Takım kaptanları kim oldu? Hangi takımda hangi isim yer alıyor? İşte detaylar...

Dominik'te yeni takımların belirleneceği konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Bütün sezon boyunca en gerilimsiz konsey benim için bu. Aday çıkmayacak, eleme yok, acil durum konseyi değil.Her açıdan değerli bir konsey. Şu an karşımda birbirinden değerli 10 yarışmacı var, kırmızı ve mavi takım olarak mücadele edeceksiniz" dedi ve sözü seçimler için takım kaptanlarına verdi. Sercan ve Cemal Can'ın seçimleri sonrası takımlar şöyle oluştu.

Survivor'da yeni dönem başladı! Takım kaptanları kim oldu? Hangi takımda hangi isim yer alıyor? İşte detaylar...

Kırmızı takımda kimler var?
Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış.


Mavi takımda kimler var?
Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim.

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