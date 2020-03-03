  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu?

Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu?

Survivor'da yarışma heyecanı tüm hızıyla devam ederken yaşanan diskalifiye yarışmacıları ve izleyenleri şok etti. Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın yarışmadan diskalifiye edilen isimler oldu. Erman, Survivor'a uyum sağlayamadığı için gitmiş Fatma ise sakatlıktan ötürü Survivor'a veda etti.. Yaşana vedalar sonrası 2 kişinin Survivor'a 4 yeni isim daha katıldı. İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları...

Giriş Tarihi: 3 Mart 2020 Salı 11:49 Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2020 Salı 11:55
Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu?

Survivor'da Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek. Fatma'nın durumuna gelince, doktorumuz tarafından yapılan bütün incelemelerin sonunda ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarıda olduğunu gördük. Fatma maalesef yarışmaya devam edemeyecek." diye belirtti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu?

SURVİVOR YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor'da yeni yarışmacıların isimleri belli oldu. Ünlüler takımında Aşkım Burçe Tunay, Berkan Karabulut; Gönüllüler takımında Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden yarışacak.

Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu?

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu?

BERKAN KARABULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu?

GİZEM BİRDAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Heyecanla izlenen Survivor 2020'de yeni yarışmacılar açıklandı. Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde yarışmacıları takdim etti. Bu yarışmacılardan biri de Gizem Birdal. Basketbolcu olan Gizem Birdal, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak.

Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu?

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 istanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen silivride ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğluyu olan Survivor Yunus Emre'ni annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise Silivri – Yenibosna arası hatlarda şoförlük yapıyor. Aaçık öğretim fakültesi ulaştırma lojistik okuyor.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailenin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş.

Evleneceği kızın babasının daha normal işler yapması için baskı kurmuş. Bu dönemde lise mezunu olması nedeniyle şoförlük yapmış. Sonrasında Silivri'de çeşitli fabrikalarda çalışmış. Geçim sıkıntıları nedeniyle biten evliliğinin ardından MMA dövüşlerine katıldı.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu. Yaşadığım yerde çok sevildiğini ve özellikle kız çocuklarına bedava olmak üzere çocuklara dövüşmesini öğrettiğini, modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!
Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!
BİZE ULAŞIN