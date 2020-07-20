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Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan lüks aracıyla dikkat çekti!
Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan lüks aracıyla dikkat çekti!
Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, lüks aracı ve tarzıyla dikkat çekti. Nişantaşı'nda objektiflere takılan Ceylan, yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:17
Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:26
'2013 Survivor' yarışmacısı, şarkıcı Murat Ceylan, bu yıl Dominik Cumhuriyeti'ne sunucu olarak gitmişti.
Murat Ceylan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
1 MİLYON 250 BİN TL!
31 yaşındaki şarkıcı, 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche otomobili ve tarzıyla dikkat çekmeyi başardı.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; ünlü ismin üzerindeki tasarım sırt çantası da ilginçti.
Murat Ceylan, kendisini tanıyarak yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Ceylan, Alp Kırşan'dan Survivor sunuculuğu görevini devralmıştı.