  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

Denizli'de dağlık ve ormanlık alanlardan toplanan çam kozalakları pekmeze dönüşüyor. Astım ve bronşit rahatsızlıkları için şifa kaynağı olduğu belirtilen çam kozalağı pekmezine bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden de talep artıyor.

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:49 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:49
Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlar, dağlık ve ormanlık alanlardan uzun uğraşlarla topladıkları çam kozalaklarını şifa kaynağına dönüştürüyor. Özellikle kış mevsiminin gelmesiyle toplanan kozalaklar kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden vatandaşlarında yoğun şekilde kullandığı çam kozalağı pekmezi solunum yolu hastalıklarından olan astıma ve bronşite iyi geldiği belirtiliyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

Süs olarak kullanılan kozalakların aslında şifa deposu oluğunu belirten Ayşe Bakırtaş "Kozalak pekmezinin inanılmaz faydaları var. Çam ağacının dallarından topladığım kozalakları 2 gün boyunca tencerede kaynatıyorum ve kozalağın özünü ortaya çıkarıyorum. Hastalıklara şifa veren de işte bu öz. Uzun ve zahmetli bir iş" dedi.

Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

"BULUNMAZ BİR ŞİFA KAYNAĞI"
Yılın belli bir döneminde toplanan ve çok fazla ürün de elde edemediklerini belirten Bakırtaş, "Herkes gibi ben de bu zor günlerde virüse karşı bağışıklığımı güçlendirecek doğal ürünlere daha çok yöneldim. Kozalak pekmezi akciğerlerimizi tamamen yenileyen bir şifa kaynağı. Akciğerdeki lekeyi, iltihabı söküp atıyor.

Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

Öksürük, balgam, alerjik astım, nefes darlığı ve hırıltısı olan hastalarımız için birebir. Bugünlerde özellikle bağışıklık sistemimizin ve vücut direncimizin güçlü olması gerekiyor.

Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

Çam kozalağı da bağışıklığı arttıran özel bileşenleri içinde barındırıyor. Çocuklarımızın hastalığa yakalanmaması için bulunmaz bir şifa kaynağı özellikle. Ben herkese kozalak pekmezini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Burun akıntısını 2 yıldır durduramıyordu! Sebebini öğrenince şoke oldu
Burun akıntısını 2 yıldır durduramıyordu! Sebebini öğrenince şoke oldu
  • SON DAKİKA