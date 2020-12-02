Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

"BULUNMAZ BİR ŞİFA KAYNAĞI"

Yılın belli bir döneminde toplanan ve çok fazla ürün de elde edemediklerini belirten Bakırtaş, "Herkes gibi ben de bu zor günlerde virüse karşı bağışıklığımı güçlendirecek doğal ürünlere daha çok yöneldim. Kozalak pekmezi akciğerlerimizi tamamen yenileyen bir şifa kaynağı. Akciğerdeki lekeyi, iltihabı söküp atıyor.