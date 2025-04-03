Sustalı Ceylan yarın akşam Atv’de başlıyor

Atv ekranlarında soluksuz izlenecek yeni bir dizi başlıyor. Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan'ın başrollerinde yer aldığı Sustalı Ceylan hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının yolculuğunu ekrana taşıyacak.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir...
Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar.
Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir... Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar.
Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır... Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?
Ceylan'ın "22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum." sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Genç bir annenin zorlu yaşam mücadelesinin nereye evrileceğine dair merak yarattı.
Sustalı Ceylan ilk bölümüyle 4 Nisan Cuma akşamı başlıyor.