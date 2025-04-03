Sustalı Ceylan yarın akşam Atv’de başlıyor

Ceylan'ın "22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum." sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Genç bir annenin zorlu yaşam mücadelesinin nereye evrileceğine dair merak yarattı.