Sütlaç nasıl yapılır? Lezzetli sütlaç tarifi

15. ve 17.yüzyıl arasında İstanbul mutfağında daha çok hamurlu, tahıllı ve meyveli tatlılar tüketilmiş olup nadir de olsa sütlü tatlılar pişirilmiştir. Saray mutfağında sütlü tatlılar asıl olarak 17.yüzyıldan sonra sıkça görülmektedir. Bunun sebebi 17.yüzyıldan önce İstanbul içinde mandıraların bulunmaması ve uzaklardan gelen sütlerin bozulmadan İstanbul pazarlarına gelmesinin güç olmasıdır. O dönemlerde süt çabuk bozulduğundan ve yoğurt daha dayanıklı olduğundan genelde sütten yoğurt yapılmıştır.