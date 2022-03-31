Sütlaç nasıl yapılır? Lezzetli sütlaç tarifi

Sevilen süt tatlılarından biri olan sütlaç çok kez pişirilir. Sevdiklerinize sunmanız için pratik hazırlanan sütlaç tarifini sizler için derledik. Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç için gereken malzemeler neler? Lezzetli Sütlaç tarifi nasıl olur?
Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:36Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:36
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Sevilen süt tatlılarından biri olan sütlaç çok kez pişirilir. Sevdiklerinize sunmanız için pratik hazırlanan sütlaç tarifini sizler için derledik.
Lezzetiyle meşhur olan sütlaç hafif olmasıyla da sıkça tercih edilen bir tatlıdır. Özellikle akşam yemeklerinden sonra keyifle tüketilir.
15. ve 17.yüzyıl arasında İstanbul mutfağında daha çok hamurlu, tahıllı ve meyveli tatlılar tüketilmiş olup nadir de olsa sütlü tatlılar pişirilmiştir. Saray mutfağında sütlü tatlılar asıl olarak 17.yüzyıldan sonra sıkça görülmektedir. Bunun sebebi 17.yüzyıldan önce İstanbul içinde mandıraların bulunmaması ve uzaklardan gelen sütlerin bozulmadan İstanbul pazarlarına gelmesinin güç olmasıdır. O dönemlerde süt çabuk bozulduğundan ve yoğurt daha dayanıklı olduğundan genelde sütten yoğurt yapılmıştır.
17.yüzyıl sonrası mandıraların açılarak sayılarının artması ve taze süte kısa sürede ulaşılması sütlü tatlıların çeşitliliğinin artmasında ve sıklıkla pişirilmesinde etkili olmuştur. 18. Yüzyıl sonu 19.yüzyıl başlarında sütlü tatlılar ve çeşitleri çoğalmış Priştineli ve Debreli seyyar satıcılar mahalle ve sokak aralarında taşıdıkları tablalarda kaymağı bol muhallebileri çeşitli maniler eşliğinde satmışlardır. Böylece İstanbul'da ayrı bir sokak kültürü oluşmuştur.
Bir rivayete göre sütlaç Rumeli tatlısıdır. Sütlaç geçmiş dönemlerde "sütlü aş" olarak adlandırılmış olup zaman içerisinde sütlaç olarak söylenir hale gelmiştir. Demschwarn'ın anlattıklarından sütlacın 16.yüzyılda tatlımsı pirinçli çorba olarak tüketildiği anlaşılıyor. Zaman içerisinde, içindeki şeker oranının artmasından olsa gerek, sütlaç çorbalar grubundan tatlılara geçiş yapmıştır.