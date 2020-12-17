Suyu çekilen Eber Gölü'nde kayıklar için çalışma

Bitki florası bayağı geniş. Diğer canlılara gelince turna balığı, sazan balığı, en son 1981'de tatlı su kereviti yok oldu burada. Kirlilik dünyanın başına bela, ülkemizin de başına bela. Kirletmememiz gerekiyor, kirlettiğimiz yeri temizlememiz gerekiyor. Ödünç aldığımız dünyamızı gelecek nesillere temiz bırakmamız gerekiyor. Ama iş ne oldu, art niyetli şahıslar yüzünden mutfağımıza kadar girdi sahte gıdalar. Ve neredeyse içme suyuna karışacak kirlilik. Tamam dünya belirli dönemlerde de susuzluk çekmiş, kuraklık çekmiş ama ilahi misyon gereği, kendi o evresini atlatmış, yoluna devam etmiş. Dünyaya bu kadar müdahale edersen dünya seni bırakır, kendi yoluna devam eder. Bizim vatandaş olarak, herkes kendi kapısının önünü süpürürse sokak tertemiz olur. Bizim kendimizden başlamamız gerekiyor. Kapımızın önünden, çevremizden, meramızdan, yollarımızdan, ormanımızdan, yeşilimizden, koruyarak kullanmamız gerekiyor. Yok etmememiz gerekiyor. Diğer canlılara da saygı göstermemiz gerekiyor. Kirletmeyle nereye varacağız. Bu da vicdanla olacak bir şey."

