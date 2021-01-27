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Haberler Galeri Tabancayı ortadan ikiye ayırdılar! İçinden bakın neler çıktı!

Tabancayı ortadan ikiye ayırdılar! İçinden bakın neler çıktı!

Buldukları her şeyi keserek içinde ne olduğunu merak eden baba ve çocuğunun açtığı Youtube kanalına ilgi her geçen gün artıyor. YouTube'ta fenomen olan ve son olarak tabancanın içinde olanları merak eden ikili işe koyuldu ve bir tabancayı boydan boya ikiye böldü. İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:16
Tabancayı ortadan ikiye ayırdılar! İçinden bakın neler çıktı!

Baba oğul bu defa bir tabancanın içini merak etti.

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Tabancayı ortadan ikiye ayırdılar! İçinden bakın neler çıktı!

Boydan boya kestikleri tabancanın içinden bakın neler çıktı.

Tabancayı ortadan ikiye ayırdılar! İçinden bakın neler çıktı!
Tabancayı ortadan ikiye ayırdılar! İçinden bakın neler çıktı!
Tabancayı ortadan ikiye ayırdılar! İçinden bakın neler çıktı!
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