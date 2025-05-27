Tabutu asansörde mahsur kaldı! Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor

Anma töreninin ardından İlhan Şeşen'in cenaze namazı saat 13.10'da Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Törenin ardından İlhan Şeşen'in naaşı, cenaze aracına götürülmek üzere imam ve tören mangası eşliğinde asansöre bindirildi. Ancak asansör ara katta arızalanarak durdu. Şeşen'in cenazesi, imam ve görevli tören mangası yaklaşık yarım saat boyunca asansörde mahsur kaldı. O sırada sanatçının yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüyle dışarıda bekledi. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı.