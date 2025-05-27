Tabutu asansörde mahsur kaldı! Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor
Ünlü sanatçı İlhan Şeşen akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan İlhan Şeşen'in tabutu veda töreninin ardından binadan indirilmek üzere zabıtalar eşliğinde asansöre konuldu. Meydana gelen arıza nedeniyle zabıtalar, tabutla birlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe yarım saat boyunca mahsur kaldı.
İHA
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Türk Pop Müziği'nin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, dün 76 yaşında hayata veda etti. 'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023'te akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.
İlhan Şeşen'in çiçeklerle donatılan tabutu son kez sahneye çıkartıldı. Ünlü sanatçının tabutunun hemen başına her zaman kullandığı gitarı da koyuldu.
Sanat camiasında sevilen birçok isim, İlhan Şeşen'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Anma töreninin ardından İlhan Şeşen'in cenaze namazı saat 13.10'da Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Törenin ardından İlhan Şeşen'in naaşı, cenaze aracına götürülmek üzere imam ve tören mangası eşliğinde asansöre bindirildi. Ancak asansör ara katta arızalanarak durdu. Şeşen'in cenazesi, imam ve görevli tören mangası yaklaşık yarım saat boyunca asansörde mahsur kaldı. O sırada sanatçının yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüyle dışarıda bekledi. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı.
"SON İKİ AYDA HİÇ KONUŞMADIK"
İlhan Şeşen'in anma töreninde ise eşi Arzu Şeşen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şeşen eşinin son sağlık durumundan bahsederek, "Konuşamıyordu artık, duymuyordu. Son iki ayı böyle geçirdik, her şey bitti gitti" dedi. Arzu Şeşen'in konuşurken zorlandığı dikkatlerden kaçmadı.