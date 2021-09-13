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Haberler Galeri Tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyuldu

Tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyuldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Merve Arık (10), gözyaşları arasında toprağa verildi. Merve'nin tabutunun üzerine çok sevdiği beyaz elbisesi koyuldu.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 18:38
Tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyuldu

Olay, 8 Eylül'de, kırsal Cazkırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Arık, kızı Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Merve ile okul forması almak için ilçe merkezine gitti.

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Tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyuldu

İnönü Bulvarı'nda U.Ç. kontrolündeki 48 AD 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Arık'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyuldu

Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve Arık, durumunun ağır olması nedeniyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyuldu

Dün sabah doktorların müdahalesine karşı yaşamını yitiren Merve'nin cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Yatağan'ın Cazkırlar Mahallesi'ne getirildi.

Tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyuldu

Pandemi kurallarına göre gerçekleşen cenaze törenine AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Yatağan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Toksöz, baba Yusuf Arık ile yakınları katıldı.

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