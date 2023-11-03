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Haberler Galeri Tadilat sırasında bulduğu şeye paha biçilemiyor

Tadilat sırasında bulduğu şeye paha biçilemiyor

Evinde sıradan bir günde tadilat yapan adam öyle bir şey buldu ki görenleri şaşkına çevirdi. Bulduğu şeye paha biçilemeyen adamın evinden çıkanlar hayrete düşürdü. İşte merak edilen o anlar...

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 15:55

Tadilat sırasında bulduğu şeye paha biçilemiyor

Evinde tadilat yapan adam buldukları karşısında şok geçirdi.

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Tadilat sırasında bulduğu şeye paha biçilemiyor

Sıradan bir günde evinde bazı tamirat çalışmaları yapan adamın bulduklarına paha biçilemiyor.

Tadilat sırasında bulduğu şeye paha biçilemiyor
Tadilat sırasında bulduğu şeye paha biçilemiyor
Tadilat sırasında bulduğu şeye paha biçilemiyor
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