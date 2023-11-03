Tadilat sırasında bulduğu şeye paha biçilemiyor

Evinde sıradan bir günde tadilat yapan adam öyle bir şey buldu ki görenleri şaşkına çevirdi. Bulduğu şeye paha biçilemeyen adamın evinden çıkanlar hayrete düşürdü. İşte merak edilen o anlar...