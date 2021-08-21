Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...

Evinde tadilat yapan adam buldukları karşısında şok geçirdi. Sıradan bir günde evinde bazı tamirat çalışmaları yapan adamın bulduklarına paha biçilemiyor. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. Buldukları plastik torbalar ve metal kutuları açınca şoke oldular. Poşetler dolusu para bulan çift, eski ev sahiplerine parayı teslim ettiler. Avustralya'da bir şişe içinde bulunan not herkesi hayrete düşürdü. Dünyanın en eski notu 131 yıl sonra bulundu. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. Küçük erkek pilot balinası deniz kurtarma ekipleri tarafından bulunduğunda kusmaya çalışıyordu. Balina öldükten sonra gerçekleştirilen otopsi sonucunu açıklayan Tayland Deniz ve Kıyı Kaynakları Departmanı, hayvanın midesinden 80 tane plastik poşet bulunduğunu tespit etti. Uzmanlar plastik poşetlerin balinanın herhangi bir besleyici yiyecek yemesini imkansız hale getirdiğini belirtti. Deniz biyoloğu olan Thon Thamrongnawasawat, 'Midenizde 80 plastik torba varsa, ölürsünüz' derken her yıl bölgede 300 deniz hayvanının denize atılan plastik ürünleri yuttuğu için hayatını kaybettiğini açıkladı. Metal dedektörü ile arka bahçesinde arama yapan bir adam bakın neler buldu. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. Yıllardır sıkıştığı için açılamayan dolabın içinden çıkanlar şoke etti. Daha fazla dayanamyıp dolabı açan ev sahipleri, dolabın içinde çok eski yıllara ait bu kitabı buldu. Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı. Taşın üst katmanını soyunca gözlerine inanamadı. Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar. Tadilat sırasında çıkanlar şok etti! Evdeki prizleri değiştirmek isterken.. Yeni taşındığı evi yenilemek isteyen bir adam, prizin içinde gizli bir kasa buldu. Euan Wright ve arkadaşı Louise, yeni evlerini dekore ederken ilginç bir şeyle karşılaştı. Yeni taşındığı evi yenilerken eski prizleri de değiştirmek isteyen Euan, prizin sahte olduğunu fark etti. Sadece bir tornavida yardımıyla açılabilen gizli bölmede evin eski sahibine ait özel eşyalar çıktı. İkinci dünya savaşından kalan bir kupanın içinden çıkan şok etti. Araştırmacıların keşfettiği kupadan 2 külçe altın çıktı. Hiç grafiti duvarlarının altında ne yattığını merak ettiniz mi? Peki 30 yıl boyunca boyanan bir duvarın içeriden nasıl gözüktüğünü? Sosyal medya kullanıcısı PaulDeGraaf, grafiti ile kaplı bir duvarın kazılmış bölümünü gözler önüne serdi. 30 yıl boyunca grafitilerle boyanan duvarın görüntüsü tam bir renk cümbüşü... 68 yaşındaki Syd Pearson, yıllardır elinde dedektörüyle altın aradı ve sonunda istediğini de buldu. Dedektörünün uyarı vermesiyle heyecanlanan Pearson, büyük bir altın külçesi buldu. Pearson'un bulduğu altın külçesinin son 10 yılın en büyüğü olduğu söyleniyor. Bulduğu altın külçesinin değeri ise 300.000 dolar. Bulduğu altın külçesinin değeri ise 300.000 dolar. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Heyuan kentinde 43 dinozor yumurtası bulundu. Dünyanın en fazla dinozor yumurtası fosiline sahip olması sebebiyle 'Dinozorların Evi' olarak da anılan kent, 2004 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Araştırmacılar, yumurtaların hangi türe ait olduğunu tespit etmek için analiz yapılacağını belirtti. Heyuan Müzesi'nde bulunan yumurtaların çoğu, 89 milyon yıl önce yaşamış olan ördek gagalı Oviraptor türüne ait. Heyuan'da ilk kez 1996 yılında bir inşaat alanında oynayan çocuklar tarafından bulunan dinozor yumurta fosillerinin sayısı, bugün 17 bini geçmiş durumda.