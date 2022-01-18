Haberler Galeri Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...

Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...

Evinde sıradan bir günde tadilat yapan adam öyle bir şey buldu ki görenleri şaşkına çevirdi. Bulduğu şeye paha biçilemeyen adamın evinden çıkanlar hayrete düşürdü. İşte merak edilen o anlar...