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Haberler Galeri Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...

Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...

Evinde sıradan bir günde tadilat yapan adam öyle bir şey buldu ki görenleri şaşkına çevirdi. Bulduğu şeye paha biçilemeyen adamın evinden çıkanlar hayrete düşürdü. İşte merak edilen o anlar...

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2023 Çarşamba 11:51

Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...

Evinde tadilat yapan adam buldukları karşısında şok geçirdi.

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Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...

Sıradan bir günde evinde bazı tamirat çalışmaları yapan adamın bulduklarına paha biçilemiyor.

Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...
Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...
Tadilat yaparken öyle bir şey buldu ki! Paha biçilemiyor...
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