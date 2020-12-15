Tahinli simidin tescilini aldı, taleplere yetişemiyor

'TALEPLERE YETİŞEMİYORUM'
Ürettiği tahinli simide eylül ayında 'Manisa Tahinli Simitcim' ve 'Tahinli Çubuk İdris' ismiyle 2 marka tescili aldıklarını ifade eden Aslan, "Ürettiğimiz tahinli simit beğenilip, ilgi görünce bir de marka tescilini aldık. Simidin yanı sıra ürettiğimiz çubuk şeklindeki tahinli simide de marka tescili aldık. Ürünlerimizi tescilledik. Ürettiğimiz tahinli simitleri Manisa'ya zor yetiştiriyorum. Denizli'ye gönderdik. Van'dan aradılar ve 700 tane gönderdik. İzmir'i zaten saymıyorum. Dışarıya çok fazla veremiyoruz. Çünkü yetiştiremiyoruz. Burada tezgahta sattığımız 2 bin 500 civarı. 5 bin adette Tahinli Çubuk İdris'leri üretiyoruz. Tahinli simidi 2,5 lira, çubuklusunu ise 1 liradan satıyoruz" diye konuştu.