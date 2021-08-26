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Haberler Galeri Tahliye edilen Deniz Akkaya: "Paşalar gibi yattık, çıktık!"

Tahliye edilen Deniz Akkaya: "Paşalar gibi yattık, çıktık!"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile program sunucusu Deniz Akkaya arasında yaşanan "Senin çocuğun olmaz!" kavgası sonrasında Ciğerci mahkemeye başvurarak, Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırmıştı ve Akkaya sunduğu programda konu hakkında konuşmaya devam etmişti. Tedbir kararını ihlal eden Akkaya hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası çıkarılmıştı. 3 gün önce cezasını çekmek üzere Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Deniz Akkaya Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. 3 günlük hapsinden sonra Akkaya, bugün tahliye oldu.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:30
Tahliye edilen Deniz Akkaya, "Paşalar gibi yattık, çıktık!"
Tahliye edilen Deniz Akkaya, Paşalar gibi yattık, çıktık!

3 gün önce cezasını çekmek üzere Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Deniz Akkaya Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.Saat 12.00'da cezaevinden çıkan Deniz Akkaya, "Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum" dedi.

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Tahliye edilen Deniz Akkaya, "Paşalar gibi yattık, çıktık!"
Tahliye edilen Deniz Akkaya, Paşalar gibi yattık, çıktık!

Akkaya, "Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü. Ben hapisteyken konuşamamam için bir tedbir kararı aldırmaya çalışmışlar. Mahkeme böyle saçma bir olayın mümkün olmadığını söyledikleri için mahkemeler bu konuşmamda hiç bir sakınca görmediklerini söylemişler. Pazartesi itibariyle bu kişinin Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan 'Cinderella' hikayesinde, FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim" diye konuştu.

Tahliye edilen Deniz Akkaya, "Paşalar gibi yattık, çıktık!"
Tahliye edilen Deniz Akkaya, Paşalar gibi yattık, çıktık!

Akkaya, 'Paşalar gibi yattık, çıktık!' dedi.

Tahliye edilen Deniz Akkaya, "Paşalar gibi yattık, çıktık!"
Tahliye edilen Deniz Akkaya, Paşalar gibi yattık, çıktık!

"Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış" şeklinde konuştu.

Tahliye edilen Deniz Akkaya, "Paşalar gibi yattık, çıktık!"
Tahliye edilen Deniz Akkaya, Paşalar gibi yattık, çıktık!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne aracılığıyla anne olmak istediğini açıklamıştı. Deniz Akkaya ise sunduğu programda bu konuya tepki göstermişti.

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