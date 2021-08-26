Tahliye edilen Deniz Akkaya: "Paşalar gibi yattık, çıktık!"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile program sunucusu Deniz Akkaya arasında yaşanan "Senin çocuğun olmaz!" kavgası sonrasında Ciğerci mahkemeye başvurarak, Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırmıştı ve Akkaya sunduğu programda konu hakkında konuşmaya devam etmişti. Tedbir kararını ihlal eden Akkaya hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası çıkarılmıştı. 3 gün önce cezasını çekmek üzere Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Deniz Akkaya Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. 3 günlük hapsinden sonra Akkaya, bugün tahliye oldu.