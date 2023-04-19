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Tahta parçası ile yaptıkları şoke etti! Görenler küçük dilini yuttu
Tahta parçası ile yaptıkları şoke etti! Görenler küçük dilini yuttu
Küçük bir tahta parçası ile neler yapılabilir? Ünlü Youtuber eline aldığı 2 tahta parçası ile öyle şeyler yaptı ki görenler hayran kaldı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:54
Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:56
Bir tahta paraçası ile en fazla ne yapılabilir? Ünlü youtuber öyle şeyler yaptı ki görenler çok şaşırdı...