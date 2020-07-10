Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!

Otomobilin şarampole uçtuğu ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobilin yanına inen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.