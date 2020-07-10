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Haberler Galeri Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!

Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!

Manisa'da seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarpıp yaklaşık 70 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Dereye gömülen otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:31 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:41
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarpıp yaklaşık 70 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Dereye düşen araç sürücüsü ise kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

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Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!

Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Davala mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Ankara'ya gitmek üzere 45 ABL 522 plakalı otomobili ile Manisa'dan yola çıkan Sema Döngel(52), Kula istikametinden Uşak istikametine seyir halinde iken Davala mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!

Kontrolden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı, sonra da taklalar atarak yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole uçtu. Dereye gömülerek durabilen otomobilde, sürücü Sema Döngel yaralandı.

Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!

Otomobilin şarampole uçtuğu ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobilin yanına inen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.

Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı!

İlk müdahalesi dere kenarında yapılan yaralı, itfaiye, polis, jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla uzun uğraşlar sonucu karayoluna çıkarıldı.

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