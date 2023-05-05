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Haberler Galeri Talaş yüklü tır devrildi! Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu

Talaş yüklü tır devrildi! Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu

Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda talaş yüklü tırın devrildi. Kaza nedeniyle tırdaki talaşlar yola döküldü, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı. Yoldaki ulaşım, tırın çekilmesi ve yolun temizlenmesi sonrası normale döndü.

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 16:42 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 16:47
Talaş yüklü tır devrildi! Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu

Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

L.D, idaresindeki 54 KZ 812 plakalı talaş yüklü tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunun 14. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

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Talaş yüklü tır devrildi! Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle tırdaki talaşlar yola döküldü, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Talaş yüklü tır devrildi! Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu

Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yoldaki tır, vinç yardımıyla kaldırıldı. Talaşlar ise Karayolları görevlilerince iş makinesi yardımıyla temizlendi.

Talaş yüklü tır devrildi! Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu

Yoldaki ulaşım, tırın çekilmesi ve yolun temizlenmesi sonrası normale döndü.

Talaş yüklü tır devrildi! Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu
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