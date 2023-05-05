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Talaş yüklü tır devrildi! Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu
Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda talaş yüklü tırın devrildi. Kaza nedeniyle tırdaki talaşlar yola döküldü, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı. Yoldaki ulaşım, tırın çekilmesi ve yolun temizlenmesi sonrası normale döndü.
Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 16:42Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 16:47
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Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
L.D, idaresindeki 54 KZ 812 plakalı talaş yüklü tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunun 14. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.