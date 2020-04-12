Talihsiz Muğlalılar! Sokağa çıkma yasağına denizde yakalanınca...

Teknede kalanlardan Cengiz Sert ise ''Karaada'da teknemiz demirliydi. Sokağa çıkma yasağının haberini arkadaşlarımız, ailelerimiz verdi. Biz hemen geldik, demirledik ama geldiğimizde yasak başlamış, her yer kapanmıştı. Şu an buradan hiçbir yere gidemiyoruz. Su yok, ekmek yok, marketler kapalı. Hiçbir şey alamadık'' diye konuştu. Aynı bölgede başka bir teknede mahsur kalan Uğur Özgürel ise tavla oynayarak vakit geçirdiklerini söyledi.