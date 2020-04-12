  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Talihsiz Muğlalılar! Sokağa çıkma yasağına denizde yakalanınca...

Talihsiz Muğlalılar! Sokağa çıkma yasağına denizde yakalanınca...

Muğla'nın Bodrum ilçesinden denize açılarak Karaada'ya giden 3 vatandaş, sokağa çıkma yasağı haberini alır almaz ilçeye geri döndü. Ancak döndüklerinde yasağın başladığını öğrenen tatilciler, yasak bitene kadar teknede mahsur kaldı.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2020 Pazar 19:05 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020 Pazar 19:05
Talihsiz Muğlalılar! Sokağa çıkma yasağına denizde yakalanınca...

Bodrum'dan 9 Nisan'da denize açılan Gurbet Ünal, Cengiz Serter ve Ahmet Kıyak, 4 deniz mili açıktaki Karaada'da teknelerini demirledi. Teknede bir gün kalan üç kişi, arkadaşlarının arayıp haber vermesi üzerine sokağa çıkma yasağının başlayacağını öğrendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Talihsiz Muğlalılar! Sokağa çıkma yasağına denizde yakalanınca...

Bodrum'a dönen tatilciler, yasağın başladığı saatten önce gelemeyince teknede mahsur kaldı. Serter, Kıyak ve Ünal yasak bitene kadar teknede kalmaya başladı.

Talihsiz Muğlalılar! Sokağa çıkma yasağına denizde yakalanınca...

Teknede mahsur kalan Ahmet Kıyak, 'Haberi aldığımızda saat 23.15 civarındaydı. Haberi duyunca hemen döndük ama geriye dönmemiz tabii biraz zaman aldı.

Talihsiz Muğlalılar! Sokağa çıkma yasağına denizde yakalanınca...

Limana geldiğimizde saat gece yarısını geçmişti ve her yer kapanmıştı. O saatten sonra evimize gidemedik. 2 gündür teknede kalıyoruz. Teknede müzik dinliyoruz, tavla oynuyoruz, film izliyoruz, sohbet ve muhabbetle zaman geçiriyoruz. Olabildiğince moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz'' dedi.

Talihsiz Muğlalılar! Sokağa çıkma yasağına denizde yakalanınca...

Teknede kalanlardan Cengiz Sert ise ''Karaada'da teknemiz demirliydi. Sokağa çıkma yasağının haberini arkadaşlarımız, ailelerimiz verdi. Biz hemen geldik, demirledik ama geldiğimizde yasak başlamış, her yer kapanmıştı. Şu an buradan hiçbir yere gidemiyoruz. Su yok, ekmek yok, marketler kapalı. Hiçbir şey alamadık'' diye konuştu. Aynı bölgede başka bir teknede mahsur kalan Uğur Özgürel ise tavla oynayarak vakit geçirdiklerini söyledi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Pamukkale kaz ve ördeklere kaldı
Pamukkale kaz ve ördeklere kaldı
  • SON DAKİKA