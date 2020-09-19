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Haberler Galeri Tam 15 yıl sonra! Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı projede buluştu

Tam 15 yıl sonra! Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı projede buluştu

Eski eşler Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 15 yılın ardından aynı projede buluştu. İkili, internet bağlantısıyla Fast Times At Ridgemont High adlı projenin okumalarında bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:13
Tam 15 yıl sonra! Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı projede buluştu

Bir dönem Hollywood'un 'rüya çifti' olarak nitelendirilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston, boşandıktan 15 yıl sonra aynı projede yer almak amacıyla bir araya geldi.

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Tam 15 yıl sonra! Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı projede buluştu

Koronavirüs salgını nedeniyle ekip fiziksel olarak bir araya gelemedi ama evlerinden internet bağlantısıyla Fast Times At Ridgemont High adlı projenin okumalarında bir araya geldiler.

Tam 15 yıl sonra! Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı projede buluştu

1983 tarihli aynı adlı yapımın tekrarı olan projede Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimler yer aldı.

Tam 15 yıl sonra! Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı projede buluştu

Aktör Sean Penn'in 2010 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı.

Tam 15 yıl sonra! Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı projede buluştu

İkilinin yıllar sonra aynı projede buluşması, Brad Pitt'in Angeline Jolie ile kısa bir süre önce sonlanmış olması nedeniyle sosyal medyada gündeme oturdu.

Tam 15 yıl sonra! Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı projede buluştu

2005'te boşanan ikili, her ne kadar geçen yıl Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri kulisinde sürpriz ve sıcak karşılaşmalarıyla gündeme gelse de birlikte hiç aynı işin içinde yer almamışlardı. SAG Ödülleri'nde Brad Pitt ödülünü aldıktan sonra, kulisteki ekrandan, ödülünü almak üzere sahneye çıkan Jennifer Aniston'ı hayranlıkla ve gururla seyretmişti. Daha sonra kulise giren Jennifer Aniston ile bol kahkahalı ve sıcak bir ayak üstü konuşma gerçekleştirmişlerdi.

Tam 15 yıl sonra! Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı projede buluştu
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