Bandırma ilçesinde Haydar Çavuş Mahallesi Evyapan Sokak'taki çay ocağını, yaklaşık 10 yıldır işleten Hüseyin Seven, her gün iş yerine takım elbise giyip kravat takarak geliyor. Mesleğini 40 yıldır keyifle yaptığını ve her zaman takım elbiseyle çalıştığını söyleyen Seven, böyle giyinmeyi sevdiğini ve işine değer verdiğini dile getirdi.