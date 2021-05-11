HaberlerGaleriTam bir şifa deposu! Denizli'de Mayıs papatyasında hasat zamanı
Tam bir şifa deposu! Denizli'de Mayıs papatyasında hasat zamanı
Görselliği ile hemen herkes tarafından sevilen Mayıs papatyasında Denizli'de hasat başladı. Aynı zamanda tam bir şifa deposu olan papatyalar özel yöntemlerle toplanarak aktarlara satılıyor. İşte Mayıs papatyasının faydaları...
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 13:56
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Baharın gelmesiyle birlikte Mayıs ayında şifa deposu olan papatyaların hasat dönemi başladı. Halk arasında küçük kafalı olması nedeniyle çayır papatyası olarak bilinen Mayıs papatyasının cilt güzelliğinden, insan sağlığına kadar birçok faydasının olduğu belirtiliyor. Genellikle papatyalar çay demle yöntemiyle tüketilirken, Mayıs papatyalarından yağda elde ediliyor. Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde dağlık bölgelerde doğal olarak yetişen Mayıs papatyalarının toplanmasına başlandı.
Araçların geçmediği egzoz gazından uzak bölgelerden makasla tek tek kafa kısımları toplanan papatyalar temiz bir bez üzerinde gölgede kurutulduktan sonra kilogramı 20 TL'den aktarlara toptan satılıyor. Şifa deposu papatyalar mahalle sakinlerine de ek gelir olduğunu anlatan Yaşar Çelik; "Bahar aylarında papatya topluyoruz.
Bunları toplayıp temiz bezin üzerine serip, aktarlara toptan olarak satıyoruz. Bunlar Mayıs papatyası, çok şifalı bir bitki, aktarlardan da kilosunu 20 TL'den alabilirsiniz kuru olarak. Bir hafta içerisinde kuruyor, bereketli de bir ürün, hem şifa deposu, hem sağlık deposu, hem de güzellik deposu her şey var içerisinde. Arkadaşlarla beraber böyle Mayıs ayında toplayıp hem ticaretini yapıyoruz, hem doğada güzel bir temiz hava alıyoruz" dedi.
"HER PAPATYA TOPLANMIYOR, MAYIS AYINDA KÜÇÜK ÇAYIRLARDAKİ DOĞAL PAPATYALARI TOPLUYORUZ" Mayıs papatyasının insan sağılığına çok faydasının olduğuna dikkat çeken Çelik; "Her papatyada toplanmıyor, Mayıs ayında böyle küçük çayır veya doğal papatyaları topluyoruz. Küçük papatyaları topluyoruz, bunların bazı faydaları ödem, cilt kanserlerinin önlenmesi, mide rahatsızlıklarına ve bu tip rahatsızlıklara iyi geliyor.
Bunun kurusunu aynı çay demler gibi sıcak suyun içerisine katarak, 10 dakika demledikten sonra kullanabiliyoruz. Her şeyi çok fazla içmemek lazım çoğu zarar azı karar yani günde 2 fincan tüketsek yeterlidir" ifadelerini kullandı.