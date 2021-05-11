Tam bir şifa deposu! Denizli'de Mayıs papatyasında hasat zamanı

Bunları toplayıp temiz bezin üzerine serip, aktarlara toptan olarak satıyoruz. Bunlar Mayıs papatyası, çok şifalı bir bitki, aktarlardan da kilosunu 20 TL'den alabilirsiniz kuru olarak. Bir hafta içerisinde kuruyor, bereketli de bir ürün, hem şifa deposu, hem sağlık deposu, hem de güzellik deposu her şey var içerisinde. Arkadaşlarla beraber böyle Mayıs ayında toplayıp hem ticaretini yapıyoruz, hem doğada güzel bir temiz hava alıyoruz" dedi.