Tanrıça Demeter’in 2 bin yıllık tapınağında hummalı çalışma

Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "Garnizon Kenti" olarak da adlandırılan antik kent, üç tarafının Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu vadilerle çevrili olması ve tek girişinin bulunmasından dolayı doğal bir kale görünümüyle dikkati çekiyor.

Antik kentin en uç kısmında yer alan blok taşlardan oluşan üç yapı ise İngiltere'de bulunan Stonehenge'i andıran görünümüyle ilgi görüyor.

Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlatılan ve bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, şehrin kuzeyindeki Demeter Tapınağı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

