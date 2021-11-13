Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlü Kozbeyli köyü ilgi odağı oldu!

Köye yıllar önce gelin geldiğini söyleyen Melek Kutlu ise "Biz buranın esas köklü yerlisiyiz, ben gelin geldim beyim aslen Kozbeyli köyünden. Biz uzun zamandır yaklaşık yüz yıldır buradayız. Bağlarımız ve zeytinlerimiz var köyümüzden çok memnunuz" diye konuştu. Emekli olunca köye yerleşen Murat Kahraman ise köyü 20 sene önce gördüğünü, hayran kaldığını ve yerleşmeye karar verdiğini belirtti. Kahraman, "Bu köyü yaklaşık yirmi sene evvel gördüm, tarihi dokusuna, havasına, tabiatına hayran kaldım ve emekliliğimde Kozbeyli'de oturmayı planladım. Yaklaşık on yıl önce emekli oldum ve buraya yerleştim. Bu köyün geçmişi çok uzun yıllara gidiyor tarihi bir köy" sözlerine yer verdi.