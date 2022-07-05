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Haberler Galeri Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire

Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire

Ege bölgesinde İzmir'e yolunuz düştüğünde mutlaka gezip görmeniz gereken farklı tarihi dokuları doğal tarihi güzellikleri ve yöresel yemekleri içerisinde bulunduran saklı cennet Tire, huzur ve sakinlik arayanların uğrak noktası…

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 15:33 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 15:40
Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire
Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire

Mevsimin yaza döndüğü bu günlerde sıcaklarla baş etmenin yollarını arayanlar soluğu Tire'de alıyor. Yeşil tonların içinde serinlik arayanlar hafta sonları rotasını büyük bir keyifle Tire'ye çeviriyor. Toptepe, Derekahve, Kaplan ve Cambazlı köyü, Arap pınarı, Gölet, Akçaşehir gibi mesire alanları ile kent içindeki park ve bahçeler günün her saatinde her yaştan misafirlerini ağırlıyor. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Şehr-i Muazzam" olarak tanımladığı Tire'nin tarihçesi 5 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli vebüyük şehirlerden biri olan kent, günümüzde modern ve çağdaş görüntüsünün yanı sıra özenle korunan tarihi dokusuyla da kendine hayran bırakıyor.

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Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire
Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire

YEDİ TEPELİ KENT
Tire, yedi tepeli kent İstanbul gibi tepeleriyle meşhurdur. Toptepe, Duatepe, Maltepe, Kohoz, Hacı Kalfa, Buğday Dede ve Kara Tepe Tire'yi yeşilin bin bir tonuyla adeta kuşatmıştır. Doğal güzellikleriyle, mesire yerleriyle ünlü yaylaları Cambazlı, Arappınarı, Balım Sultan, Balpınarı, Eğridere'dir. Kent, "Yeşil Tire" adını kazanacak kadar yeşil ve zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Tarihi yapısı ve kıskandıran doğal güzellikleri ile İzmir'in en gözde ilçelerinden biridir. İzmir'e uzaklığı 80 km olan Tire'nin, kuzeyinde Küçük Menderes Ovası ve Bayındır, güneyinde Aydın Dağları ve Aydın, doğusunda Ödemiş, batısında ise Selçuk yer almaktadır. Selçuk ile dolaylı olarak İzmir-Aydın-Denizli karayoluna bağlanan Tire, Kuşadası Limanı'na da yakındır.

Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire
Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire

İLK PARA TİRE'DE BASILDI
Tire'de, sırasıyla Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans devletlerine ev sahipliği yapmıştır. Dünya üzerinde bilinen ilk para bu topraklarda basılmıştır. 13.yy'da ise Aydınoğulları Beyliğiyle birlikte kentte Türk egemenliği başlamıştır. Romalılar döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Tire, Efes'teki Artemis Tapınağının Tire'nin batı köylerini de içine alarak Boz Dağlara kadar uzanması Tire'ye de bir kutsallık katmıştır. Tire'nin birçok köyünde bu döneme ait eserleri görmek mümkündür. Türk egemenliğinin başladığı Aydınoğulları Beyliğinin başkentliğini yapmış olan Tire, Osmanlılar devrinde de göz ardı edilmeyip buraya hep önemli ve güçlü yöneticiler atanmıştır.

Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire
Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire

GEZİLMESİ GEREKEN YERLER
Derkahve, Arappınarı: Ailenizle birlikte keyifli bir gün geçirmek istediğinizde açık hava, su kenarında bir yandan piknik yapıp diğer yandan kahvenizi yudumlayabileceğiniz güzel bir mekandır. Belediye tarafından restorasyonu yapılan ve işletmeye açılan mekanda tarihi bir mescit ve hemen altında yer alan ayazma ile kültürel bir mozaik oluşturmuştur. Tarihi ve doğal güzelliğiyle mutlaka gezilmesi gereken bir yerdir. Arappınarı ise huzuru yakalayacağınız eşsiz bir cennet.

Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire
Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire

EL SANATLARI ÇARŞISI
Otantik dükkanlarda, semerci, kalaycı, yularcı, keçeci, nalıncı, urgancı ustaları yan yana. Bekli de bir elin parmakları kadar az kalmışlar. Tire'de mutlaka gezilip görülmesi gereken bir çarşı.

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