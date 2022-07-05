Tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile büyüleyen ilçe: Tire

YEDİ TEPELİ KENT

Tire, yedi tepeli kent İstanbul gibi tepeleriyle meşhurdur. Toptepe, Duatepe, Maltepe, Kohoz, Hacı Kalfa, Buğday Dede ve Kara Tepe Tire'yi yeşilin bin bir tonuyla adeta kuşatmıştır. Doğal güzellikleriyle, mesire yerleriyle ünlü yaylaları Cambazlı, Arappınarı, Balım Sultan, Balpınarı, Eğridere'dir. Kent, "Yeşil Tire" adını kazanacak kadar yeşil ve zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Tarihi yapısı ve kıskandıran doğal güzellikleri ile İzmir'in en gözde ilçelerinden biridir. İzmir'e uzaklığı 80 km olan Tire'nin, kuzeyinde Küçük Menderes Ovası ve Bayındır, güneyinde Aydın Dağları ve Aydın, doğusunda Ödemiş, batısında ise Selçuk yer almaktadır. Selçuk ile dolaylı olarak İzmir-Aydın-Denizli karayoluna bağlanan Tire, Kuşadası Limanı'na da yakındır.