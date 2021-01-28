Tarihi Muğla evleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

Muğla'nın tarihi evleriyle ünlü Menteşe ilçesinde kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Muğla'nın doğasına ve tarihi dokusunun güzelliğine güzellik kar yağışı, vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.