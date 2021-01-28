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Haberler Galeri Tarihi Muğla evleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

Tarihi Muğla evleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

Muğla'nın tarihi evleriyle ünlü Menteşe ilçesinde kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Muğla'nın doğasına ve tarihi dokusunun güzelliğine güzellik kar yağışı, vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:58 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:58
Tarihi Muğla evleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte, Menteşe ilçesi Saburhane Mahallesi'nde bulunan Hisar Dağı eteklerindeki tarihi Muğla evleri de beyaz örtüyle kaplandı.

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Tarihi Muğla evleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

Muğla'nın doğasına ve tarihi dokusunun güzelliğine güzellik kar yağışı, vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.

Tarihi Muğla evleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

Kar altındaki tarihi evler de drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi Muğla evleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

İşte Muğla'dan kartpostallık görüntüler...

Tarihi Muğla evleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu
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