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Tarihi Muğla evleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu
Muğla'nın tarihi evleriyle ünlü Menteşe ilçesinde kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Muğla'nın doğasına ve tarihi dokusunun güzelliğine güzellik kar yağışı, vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.
Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:58Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:58
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Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte, Menteşe ilçesi Saburhane Mahallesi'nde bulunan Hisar Dağı eteklerindeki tarihi Muğla evleri de beyaz örtüyle kaplandı.