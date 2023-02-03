Tarım Kredi Market şubat ayına özel fiyatlarını indirdi!

Tarım Kredi Market yeni indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Hüseyin Aydın ucuz etin bin markete geleceğini açıkladı. Tarım Kredi Kooperatif Marketi 1-14 Şubat aktüel kataloğunda; kahvaltılıklar, bakliyat çeşitleri ve temizlik ürünleri gibi onlarca ürün yer alıyor. İşte, 1-14 Şubat 2023 Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler kataloğu tam liste...