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Tarım Kredi Market şubat ayına özel fiyatlarını indirdi!
Tarım Kredi Market şubat ayına özel fiyatlarını indirdi!
Tarım Kredi Kooperatif Market, 1-14 Şubat arası geçerli indirimli ürünler listesini yayınladı. Şubat ayına özel indirimli katalogta; sızma zeytinyağından, pilavlık bulgura, kangal sucuktan siyah çaya kadar onlarca ürün yer alıyor. İşte, 1-14 Şubat 2023 Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 11:49
Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 11:56
Tarım Kredi Market şubat ayına özel fiyatlarını indirdi!
Tarım Kredi Market yeni indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Hüseyin Aydın ucuz etin bin markete geleceğini açıkladı. Tarım Kredi Kooperatif Marketi 1-14 Şubat aktüel kataloğunda; kahvaltılıklar, bakliyat çeşitleri ve temizlik ürünleri gibi onlarca ürün yer alıyor. İşte, 1-14 Şubat 2023 Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler kataloğu tam liste...
Tarım Kredi Market şubat ayına özel fiyatlarını indirdi!
Tarım Kredi Market şubat ayına özel fiyatlarını indirdi!
Tarım Kredi Market şubat ayına özel fiyatlarını indirdi!
Tarım Kredi Market şubat ayına özel fiyatlarını indirdi!