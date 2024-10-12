Tarım Kredi Marketi'nde bugün indirimde olanlar kapış kapış gidiyor! İşte 12 Ekim Cumartesi 2024 indirimi

Hangi market indirimde? En uygun fiyatlı market neresi? sorularının yanıtı alışveriş sepetini uygun fiyata doldurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Marketi bugün 12 Ekim Cumartesi indirimde olan ürünler büyük ilgi topluyor. Tarım Kredi Marketleri'nde (5- 18 Ekim 2024) indirimde olan ürünleri yayınladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine girenler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 12 Ekim 2024 13:32 Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





