Tarım Kredi Marketi'nde bugün indirimde olanlar kapış kapış gidiyor! İşte 2-6 Ocak 2025 indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketi 2-6 Ocak tarihleri arasında birçok gıda ve bakliyat ürününde indirime gitti. Cebinden tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar piyasadaki en uygun fiyatlı marketleri araştırıyor. Tarım Kredi Marketleri'nde (2-6 Ocak 2025) indirimde olan ürünler kapış kapış satılıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine giren ürünler...
SEMANUR ARSLAN
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri mayıs ve haziran ayı kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte 2-6 Ocak 2025 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....