Tarım Kredi Marketi'nde bugün indirimde olanlar kapış kapış gidiyor! İşte 2-6 Ocak 2025 indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketi 2-6 Ocak tarihleri arasında birçok gıda ve bakliyat ürününde indirime gitti. Cebinden tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar piyasadaki en uygun fiyatlı marketleri araştırıyor. Tarım Kredi Marketleri'nde (2-6 Ocak 2025) indirimde olan ürünler kapış kapış satılıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine giren ürünler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 04 Ocak 2025 11:24 Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





