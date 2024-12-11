Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim! Fiyatları duyan sabahı zor etti
Tarım Kredi Marketleri'nde bugün (11 Aralık Çarşamba) indirimdeki ürünler alışverişini uygun fiyata yapmak isteyenlerin dikkatimi çekiyor. Cebinden tasarruf yapıp alışveriş torbasını uygun fiyata doldurmak isteyenler hangi marketlerde indirim olduğunu merak ediyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki 10-16 Aralık indirimli ürünler...
SEMANUR ARSLAN
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Bugün Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimde olan onlarca ürüne yoğun ilgi gösteriliyor. Kahvaltılık ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar alışveriş sepetlerini doldurmaya başladı. İşte 10 - 16 Aralık 2024 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....