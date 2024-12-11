Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim! Fiyatları duyan sabahı zor etti

Tarım Kredi Marketleri'nde bugün (11 Aralık Çarşamba) indirimdeki ürünler alışverişini uygun fiyata yapmak isteyenlerin dikkatimi çekiyor. Cebinden tasarruf yapıp alışveriş torbasını uygun fiyata doldurmak isteyenler hangi marketlerde indirim olduğunu merak ediyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki 10-16 Aralık indirimli ürünler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 11 Aralık 2024 10:21 Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





