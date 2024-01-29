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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim şimdi başladı! 29 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim şimdi başladı! 29 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 29 Ocak- 2 Şubat büyük indirim fırsatı başladı. Tarım kredi Kooperatif Marketleri 26 Ocak- 2 Şubat indirim kataloğunu yayınladığı an yüzlerce vatandaş soluğu markette aldı. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 26 Ocak- 2 Şubat 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? En çok indirime giren market hangisi? Hangi markette neler indirim girdi, fiyatı düştü? İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde büyük indirimle en uygun fiyata satılan ürünler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:38

Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim şimdi başladı! 29 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 29 Ocak-2 Şubat 2024 indirim kataloğunda onlarca ürün indirime girdi. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi'nin 29 Ocak-2 Şubat indirim kataloğu...

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Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim şimdi başladı! 29 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirimde?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim şimdi başladı! 29 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirimde?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim şimdi başladı! 29 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirimde?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim şimdi başladı! 29 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirimde?
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