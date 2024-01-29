Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim şimdi başladı! 29 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 29 Ocak- 2 Şubat büyük indirim fırsatı başladı. Tarım kredi Kooperatif Marketleri 26 Ocak- 2 Şubat indirim kataloğunu yayınladığı an yüzlerce vatandaş soluğu markette aldı. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 26 Ocak- 2 Şubat 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? En çok indirime giren market hangisi? Hangi markette neler indirim girdi, fiyatı düştü? İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde büyük indirimle en uygun fiyata satılan ürünler...