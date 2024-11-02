Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte 1- 3 Kasım 2024 indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri bugün 1-3 Kasım indiriminin başladığını duyurdu. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler "Bugün hangi market indirime girdi?" sorusunun yanıtını yeni indirimle almış oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yayınladığı 1- 3 Kasım 2024 indirim kataloğunda fiyatları düşürdü. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ağustos ayı kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte 1- 3 Kasım 2024 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....