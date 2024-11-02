Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte 1- 3 Kasım 2024 indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketleri bugün 1-3 Kasım indiriminin başladığını duyurdu. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler "Bugün hangi market indirime girdi?" sorusunun yanıtını yeni indirimle almış oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yayınladığı 1- 3 Kasım 2024 indirim kataloğunda fiyatları düşürdü. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 02 Kasım 2024 13:18 Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





