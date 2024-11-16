Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte16- 29 Kasım 2024 indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı. Vatandaşların aklındaki hangi market indirimde? En uygun fiyatlı market neresi? soruları yanıt buldu. Tarım Kredi Marketleri'nde bugün (16-29 Kasım) indirimli olan temel gıda ürünlerine ve deterjanlara vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösteriliyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime 16- 29 Kasım arası indirime giren ürünler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 16 Kasım 2024 14:38 Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





