Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte16- 29 Kasım 2024 indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı. Vatandaşların aklındaki hangi market indirimde? En uygun fiyatlı market neresi? soruları yanıt buldu. Tarım Kredi Marketleri'nde bugün (16-29 Kasım) indirimli olan temel gıda ürünlerine ve deterjanlara vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösteriliyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime 16- 29 Kasım arası indirime giren ürünler...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kasım ayı kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte 16-29 Kasım 2024 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....