Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir indirdi ki... Büyük indirim sadece 2 gün sürecek! İşte 13-15 Ocak indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir indirdi ki... Büyük indirim sadece 2 gün sürecek! İşte 13-15 Ocak indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayının ikinci indirimine gidildi. En ucuz meyve, sebze, çay, kahvaltılık, süt, tuvalet kağıdı, deterjan hangi markette satılıyor? En çok hangi market indirime girdi? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 13-15 Ocak 2024 tarihli indirim kataloğunda neler var? sorularının yanıtı araştırılıyor. Tarım Kredi Marketleri bu sorulara cevap niteliğinde birçok üründe yalnızca 2 gün sürecek indirim yaptı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde daha uygun fiyata satılan ürünler...