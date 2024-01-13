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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir indirdi ki... Büyük indirim sadece 2 gün sürecek! İşte 13-15 Ocak indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir indirdi ki... Büyük indirim sadece 2 gün sürecek! İşte 13-15 Ocak indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayının ikinci indirimine gidildi. En ucuz meyve, sebze, çay, kahvaltılık, süt, tuvalet kağıdı, deterjan hangi markette satılıyor? En çok hangi market indirime girdi? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 13-15 Ocak 2024 tarihli indirim kataloğunda neler var? sorularının yanıtı araştırılıyor. Tarım Kredi Marketleri bu sorulara cevap niteliğinde birçok üründe yalnızca 2 gün sürecek indirim yaptı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde daha uygun fiyata satılan ürünler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:24

Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir indirdi ki... Büyük indirim sadece 2 gün sürecek! İşte 13-15 Ocak indirim kataloğu

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2024 ocak ayının ikinci indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İndirim kampanyası 13 Ocak (bugün) başladı ve 15 Ocak'a kadar sürecek. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin ocak ayı indirim kataloğu...

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Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir indirdi ki... Büyük indirim sadece 2 gün sürecek! İşte 13-15 Ocak indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir indirdi ki... Büyük indirim sadece 2 gün sürecek! İşte 13-15 Ocak indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir indirdi ki... Büyük indirim sadece 2 gün sürecek! İşte 13-15 Ocak indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir indirdi ki... Büyük indirim sadece 2 gün sürecek! İşte 13-15 Ocak indirim kataloğu
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