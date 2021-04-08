Tarkan'dan 'Sezen Ünlü' paylaşımı! Megastar Tarkan Sezen Ünlü'yü andı

İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikahlı olarak yaşadığı Anıl Yolum tarafından öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü (16), ünlü sanatçı Tarkan tarafından sosyal medyada anıldı. Megastar Tarkan'dan Sezen ünlü paylaşımı.