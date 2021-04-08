Tarkan'dan 'Sezen Ünlü' paylaşımı! Megastar Tarkan Sezen Ünlü'yü andı

İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikahlı olarak yaşadığı Anıl Yolum tarafından öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü (16), ünlü sanatçı Tarkan tarafından sosyal medyada anıldı. Megastar Tarkan'dan Sezen ünlü paylaşımı.
Giriş Tarihi: 8 Nisan 2021 Perşembe 19:18Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2021 Perşembe 19:20
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Olay, 26 Mart 2021'de cuma günü saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesinin Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen Anıl Yolum tarafından bıçaklandı.
16 bıçak darbesi alan Ünlü, ihbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Karnındaki bebeği de ölen Sezen Ünlü'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından baba Serdar Ünlü tarafından teslim alındı. Ünlü'nün cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yolum, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı
Anıl Yolum ile Sezen Ünlü'nün dini nikahlı olarak birlikte yaşadıkları ancak şiddet görmesi üzerine talihsiz kızın olaydan 2 ay önce babasının evine gittiği öğrenildi.