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> Tarkan’ın mega kurnazlığı! Tarkan ile Ekrem İmamoğlu’nun samimiyetinin sebebi anlaşıldı!
Tarkan’ın mega kurnazlığı! Tarkan ile Ekrem İmamoğlu’nun samimiyetinin sebebi anlaşıldı!
Harbiye'deki konserinde Ekrem İmamoğlu'na 'İstanbul'un üzerine güneş gibi doğdunuz' diyen Tarkan'ın yaptığı yalakalığın nedeni ortaya çıktı. 13 yıldır arsasına imar izni alamayan Tarkan'ın dosyası altıncı kez İBB Meclisi'ne geldi. Bayrampaşa'daki arsasına benzin istasyonu ve otel yaptırmak isteyen şarkıcı, Ekrem İmamoğlu'na umut bağlayıp yine imar başvurusunda bulundu. Reddedileceği anlaşılınca; imar komisyonu, açıklama yapmadan dosyayı geri çekti. İBB Meclisi'nin Ocak ayı ikinci toplantısında komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar karara bağlandı. Bu raporlar arasında Tarkan'ın arazisinin imar dosyası da vardı. İBB'den daha önce beş kez istediği imar iznini alamayan Tarkan, şansını altıncı kez denedi. Ancak ünlü şarkıcı bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.
Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 13:04
Ünlü şarkıcı Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin sahibi olduğu HİTT Müzik Prodüksiyon, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın aldı.
5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce beş kez İBB'ye başvuruda bulunuldu. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvuruları daha önce belediye tarafından reddedilen Tarkan, altıncı kez başvurusunu tekrarladı. Ancak teklif onaylanacağı sırada İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol söz alarak ilgili dosyanın komisyona iadesini istedi.
Teklif oybirliği ile kabul edildi. Raporun komisyon görüşünde de, başvuranların taleplerinin uygun görülmediği yer aldı. İstediği imar değişikliği bir türlü yapılmayan Tarkan, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Dosyanın neden geri çekildiğine ilişkin ise Meclis'e açıklama yapılmadı.
ABLASIYLA BİRLİKTE SATIN ALDI
İBB Meclisi'nin Ocak ayı ikinci toplantısında, komisyon raporları karara bağlandı. Raporlar arasında, Tarkan'ın Bayrampaşa Atışalanı Mahallesi'nde yer alan 8 pafta 1156 parseldeki arazisinin imar dosyası da vardı. İBB'den daha önce beş kez istediği imar iznini alamayan Tarkan, şansını 6'ncı kez denedi. 8 Şubat 2019'da İBB'ye başvuran Tarkan'ın dosyası Meclis'e 11 ay sonra geldi. Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin sahibi oldukları HİTT Müzik Prodüksiyon, söz konusu araziyi 2007'de almıştı.
VATANDAŞ OTOPARK OLARAK KULLANIYOR
Dosyada haksızlığa uğradığını belirten Tarkan, İBB tarafından hazırlanan imar planına göre 5 bin 283 metrekare olan arazinin imar planlarında bin 720 metrekaresinin çocuk bahçesi, bin 150 metrekaresinin yol alanı olarak ayrıldığını belirtti. Son değişiklikler ile terk oranının yüzde 81'e çıktığını, kendisine 980 metrekare kaldığını iddia ederek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Tarkan, söz konusu arazinin 2 bin 686 metrekarelik kısmına ticaret alanı hakkı olan imar izin verilmesini talep etmişti. Öte yandan boş alan olarak görünen yerin vatandaşlar tarafından otopark ve yeşil alan olarak kullanıldığı rapora yansıdı.