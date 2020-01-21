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Tarkan’ın mega kurnazlığı! Tarkan ile Ekrem İmamoğlu’nun samimiyetinin sebebi anlaşıldı!

Harbiye'deki konserinde Ekrem İmamoğlu'na 'İstanbul'un üzerine güneş gibi doğdunuz' diyen Tarkan'ın yaptığı yalakalığın nedeni ortaya çıktı. 13 yıldır arsasına imar izni alamayan Tarkan'ın dosyası altıncı kez İBB Meclisi'ne geldi. Bayrampaşa'daki arsasına benzin istasyonu ve otel yaptırmak isteyen şarkıcı, Ekrem İmamoğlu'na umut bağlayıp yine imar başvurusunda bulundu. Reddedileceği anlaşılınca; imar komisyonu, açıklama yapmadan dosyayı geri çekti. İBB Meclisi'nin Ocak ayı ikinci toplantısında komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar karara bağlandı. Bu raporlar arasında Tarkan'ın arazisinin imar dosyası da vardı. İBB'den daha önce beş kez istediği imar iznini alamayan Tarkan, şansını altıncı kez denedi. Ancak ünlü şarkıcı bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





