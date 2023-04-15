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Haberler Galeri Tarla sürerken buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Tarla sürerken buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Tarlasını süren çiftçi karşılaştığı şeyle adeta hayatının şokunu yaşadı. Tarlasını süren çiftinin karşılaştığı şey dünya tarihine ışık tutacak cinsten.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 12:16
Tarla sürerken buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.

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Tarla sürerken buldu! Hayatının şokunu yaşadı

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Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

Tarla sürerken buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.

Tarla sürerken buldu! Hayatının şokunu yaşadı
Tarla sürerken buldu! Hayatının şokunu yaşadı
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