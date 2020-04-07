Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti!

Amerika'da yaşayan adam tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki görenler hayretler içerisinde kaldı. Sosyal medyayı sallayan adam o anları da paylaştı. İşte şaşkınlık yaratan o anlar... Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. EŞİ BENZERİ YOK Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu. Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.