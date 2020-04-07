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Haberler Galeri Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti!

Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti!

Amerika'da yaşayan adam tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki görenler hayretler içerisinde kaldı. Sosyal medyayı sallayan adam o anları da paylaştı. İşte şaşkınlık yaratan o anlar...

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2020 Salı 13:01 Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2020 Salı 13:01
Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.

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Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti!

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Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti!

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.

Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti!
Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti!
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