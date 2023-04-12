Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri ne duyuldu ne görüldü...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. EŞİ BENZERİ YOK Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu. Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı. 1500 YILLIK TÜRK MUMYA Moğolistan'ın Altay Dağları'nda, 1500 yıl önce yaşamış olan bir Türk kadınına ait olduğu düşünülen çok iyi korunmuş bir mumya bulundu 2800 metre yükseklikte bulunan mumyanın, vazo, ahşap çanak gibi kişisel eşyalarıyla birlikte gömüldüğü belirtildi. Ayrıca mumyanın mezarında at kalıntıları da bulundu. Bu da Türk kadınının atıyla birlikte gömüldüğünü gösteriyor. 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen mumyanın, elbiseleri ve ayakkabıları uzmanları şaşırttı. Mumyanın o dönemde desenli ve dikişli kıyafetler giydiği görülebiliyor. Araştırmacılar Altay Dağları'nda bulunan mezarın, Orta Asya'da bulunan ilk eksiksiz Türk mezarı olduğunu söyledi. 5300 YILLIK TAŞ DEVRİ ADAMINA ÖZENİP AYNISINI YAPTI! 1991 yılında Alp dağlarının İtalya-Avusturya sınırında bulunan mumyalaşmış ceset insanları şaşkına çevirmişti. Çünkü bilimadamları yaptıkları incelemeler sonucu bu cesedin 5300 yıllık olduğunu açıklamışlardı. Araştırmacılar, Ötzi adını verdikleri Taş Devri adamının yanında bir yay, 14 ok, bir bıçak ve bakır bir balta taşıdığını tespit ettiler. Bir adam, Ötzi'nin M.Ö. 3300 yıllarında kullandığı yayın bir kopyasını yapmaya karar verdi ve işe koyuldu. Ağaç keserken kullandığı baltayı da Ötzi'nin batlasından esinlenerek tasarladı. İşte tarih öncesi adamın silahlarını tekrardan böyle yaptı... Arka bahçesindeki boşluğu değerlendirmek isteyen adam bakın ne yaptı... Ortaya çıkan sonuç mükemmel.