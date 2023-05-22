Haberler Galeri Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri ne duyuldu ne görüldü...

Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri ne duyuldu ne görüldü...

Amerika'da yaşayan adam tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki görenler hayretler içerisinde kaldı. Sosyal medyayı sallayan adam o anları da paylaştı. İşte şaşkınlık yaratan o anlar...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





