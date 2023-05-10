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Haberler Galeri Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri yok...

Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri yok...

Amerika'da yaşayan adam tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki görenler hayretler içerisinde kaldı. Sosyal medyayı sallayan adam o anları da paylaştı. İşte şaşkınlık yaratan o anlar...

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:49 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:51
Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri yok...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.

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Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri yok...

EŞİ BENZERİ YOK

Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri yok...

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.

Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri yok...
Tarla sürerken bulduğu şey şoke etti! Eşi benzeri yok...
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